43 пожара са загасени в страната през изминалото денонощие, двама са пострадали

2016
Пожарна Снимка: Архив

Общо 43 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие, двама души са пострадали, съобщиха на сайта си от Главната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението".

Мъж на 44 години е получил изгаряния от втора степен на ръцете при пожар в кухненско помещение във Варна. Причината за инцидента е забравено ядене върху котлон на готварска печка.

Пенсинер на 85 години е пострадал при пожар в къща в хасковското село Казак, пламнал заради късо съединение. Мъжът е с изгаряния по двете длани и лицето.

Преки материални щети има при 21 пожара.

През последното денонощие екипите на пожарната са реагирали на 118 сигнала за произшествия. Извършени са 69 спасителни дейности и помощни операции. Регистрирани са шест лъжливи повикания.

Пожарна

Завещание на седмицата: Ваканцията за еврото - като ревизията в соца