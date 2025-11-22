Порой и градушка край Сандански, река Язо преля край Разлог

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Прелялата река Язо временно застраши от наводнение Разлог, а силен дъжд и градушка удариха Петрич и Сандански.

Над 50 литра на квадратен метър дъжд са паднали в Петрич през нощта, като 30 литра от тях са се излели само в рамките на два часа. Това съобщи пред БНТ главен инспектор Стоян Тилев, началник на пожарната в Петрич.

По думите му обстановката вече е нормализирана, въпреки че службите са реагирали на около 20 сигнала. Реално екипите са действали на над 10 адреса, предимно заради наводнени мазета в частни жилищни сгради и наводнени улици.

"Обстановката вече е нормализирана", каза Тилев.

В Разлог са били наводнени някои централни улици, но няма наводнени къщи и мазета.