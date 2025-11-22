Васил Терзиев: За под 10 минути ще се намира паркомясто, ако новата реформа стане факт

За под 10 минути ще се намира паркомясто в идеалния център на София, ако новата реформа стане факт. Това каза кметът Васил Терзиев пред Нова тв.

По думите му това е реформа, която е изключително нужна и се чака то много години.

"За да се въведе ред в част от кварталите, да се облекчи натискът върху зоните, където вече има платено паркиране, да има допълнителен ресурс, за да може да се инвестира в градската среда. И за мен това е правилна стъпка", коментира Терзиев плановете за поскъпване на синя и зелена зона в столицата.

Той уточни, че решението не е идеално и никога не е твърдял, че може да имаш идеално такова.

"Но за мен е една огромна крачка в правилната посока и в това за първи път да имаме ясна връзка между това какво взимаме от гражданите и какво им даваме", каза кметът.

На критиките, че първо трябва "да се оправят улиците, да се построят паркинги - и след това да се вдигат цените", той отговори:

"Аз разбирам този аргумент, но има практика, която показва кои са ефективните начини да се случат нещата. Навсякъде опитът показва едно и също — че първо се преминава през регулация и после се пристъпва към активно построяване на паркинги и други от нуждите, които имат гражданите. Това за паркингите звучи изключително добре до момента, в който не започнем да правим сметката. Има два въпроса. Това колко би ни струвало? Това са милиарди евро — около 2,5 милиарда евро за тези 100 000 коли, които нямат паркоместа, за да се направят паркинги. И то не от сложните, подземните в центъра, които не е ясно колко бързо могат да станат заради културно-историческо наследство и други предизвикателства. Но ние имаме и друг проблем — къде да бъдат. Защото това влиза в конфликт с желанието да бъде зелен градът. То или трябва да бъде под земята, което прави сметката още по-скъпа, или трябва да бъде на място, което в момента е зелена площ".

Той припомни, че имаме "изключително добро метро" и покритието на градския транспорт в София е добро.

"Откъм понякога надеждност — не толкова, и затова работим върху предизвикателствата, които има", подчерта Терзиев.

Кметът каза, че има и ясна икономическа обосновка за новите цени на синята и зелената зона, които не са променяни от 10-15 години.

Цената за билета на градския транспорт пък ще бъде закръглена надолу при влизането на еврото - 80 евроцента. Няма да се вдигат цените на картите и в следващата една година.

По темата с боклука той беше категоричен, че ежедневно се работи за това хората да не посрещнат с пълни кофи за отпадъци Нова година. "Това за нас е основен приоритет — да намерим трайно решение.Най-рисковите райони в този аспект, в които договорите за сметопочистване изтичат на 1 декември е Зона 3 — „Подуяне", „Изгрев" и „Слатина". Приключва договорът с текущата фирма и затова се прави организация заедно с районните кметове, като стъпваме на опита от „Красно село" и „Люлин" - да се мине максимално плавно към това да има сметоизвозване", обясни кметът на София.

По отношение на снегопочистването на града с оглед на настъпващия зимен сезон - Терзиев беше категоричен, че има достатъчно снегорини, които ще обезпечат почистването.

Кметът на София обеща и украсата на столицата за Коледа да бъде "по-добра от миналогодишната".