ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Южноафриканският президент призова Г-20 за сътрудн...

Времето София 16° / 15°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21765966 www.24chasa.bg

Пловдивчанин се разделя с мерцедеса си, спипали го да кара дрогиран

Никола Михайлов

[email protected]

3068
Мерцедес 420 SEC. Снимка: YouTube/Number27

Договори условна присъда, отнемат му книжката за 2 години

Шофьор остава без своя "Мерцедес 420 SEC", след като бил хванат да шофира след употреба на наркотици в Пловдив. Колата е била отнета в полза на държавата, понеже мъжът признал вина пред Районния съд в Пловдив и експресно сключил споразумение с прокуратурата - само след 4 дни зад решетките. 

На 15 ноември мерцедесът бил спрян за проверка, а тестът за дрога на водача реагирал положително за кокаин и марихуана. В себе си той държал и още количества от двата наркотика, на стойност 887,58 лв. 

Общото му наказание за двете престъпления е 10 месеца условно с изпитателен срок от 3 години. Към присъдата, освен отнемането на автомобила, се прибавят и 2 години без книжка, както и 1000 лв. глоба. Шофьорът трябва да покрие 386,68 лв. разноски по делото.

Решението на магистратите, с което е одобрено споразумението, е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

Мерцедес 420 SEC. Снимка: YouTube/Number27

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Завещание на седмицата: Ваканцията за еврото - като ревизията в соца