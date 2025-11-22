Пловдивчанин се разделя с мерцедеса си, спипали го да кара дрогиран

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Договори условна присъда, отнемат му книжката за 2 години

Шофьор остава без своя "Мерцедес 420 SEC", след като бил хванат да шофира след употреба на наркотици в Пловдив. Колата е била отнета в полза на държавата, понеже мъжът признал вина пред Районния съд в Пловдив и експресно сключил споразумение с прокуратурата - само след 4 дни зад решетките.

На 15 ноември мерцедесът бил спрян за проверка, а тестът за дрога на водача реагирал положително за кокаин и марихуана. В себе си той държал и още количества от двата наркотика, на стойност 887,58 лв.

Общото му наказание за двете престъпления е 10 месеца условно с изпитателен срок от 3 години. Към присъдата, освен отнемането на автомобила, се прибавят и 2 години без книжка, както и 1000 лв. глоба. Шофьорът трябва да покрие 386,68 лв. разноски по делото.

Решението на магистратите, с което е одобрено споразумението, е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.