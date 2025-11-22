Канят християните на Съборна света Литургия за празника на патриаршеската катедрала "Св. Александър Невски"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

На 23 ноември Българската православна църква чества празника на св. Александър Невски. По този повод в Патриаршеската катедрала в София ще бъде отслужена тържествена архиерейска св. Литургия, предстоявана от Негово Светейшество Българския патриарх Даниил, съобщават от пресслужбата на Българската православна църква.

Патриархът ще бъде посрещнат в 9 часа. Половин час по-късно е начарото на св. Божествена литургия.

Приканват се благочестивите православни християни да вземат молитвено участие в тържеството на Патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски", завършва съобщението на пресслужбата.