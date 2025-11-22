Ситуацията в община Петрич се нормализира след проливния дъжд

Ситуацията в община Петрич се нормализира след падналия проливен дъжд, съобщи главен инспектор Стоян Тилев, началник на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението" (РСПБЗН) в Петрич. Той добави, че през последните 24 часа е имало десет излизания на дежурните екипи, които са се отзовали предимно на сигнали за отводняване на мазета в промишлени и жилищни сгради. На места е имало и наводнени улици.

Повече сигнали са регистрирани във времето от 20,00 до 22,00 часа. Около полунощ обстановката е била нормализирана, поясни главният инспектор. В селата от община Петрич е имало сигнали основно за преливане на вода над асфалта. Служители на общинска администрация извършват обход на критичните точки.

Вчера вечерта от Общината съобщиха, че по данни от метеорологична станция, базирана в град Петрич, за последното денонощие са паднали 50 литра на квадратен метър дъжд.

В петричкото село Рупите са наводнени около десет мазета и дворове на къщи, съобщи за БТА кметът Димитър Господинов. Вчера през деня и през цялата нощ в община Петрич паднаха значително количество валежи. По думите на кмета на селото най-много щети са нанесени в домове на улиците "Христо Ботев", "Пирин", "Петра", "Беласица", "Георги Бенковски". На места семейства са се опитвали да оформят диги, за да не стигне водата до къщата им, но не са успели да избегнат наводнение. По-сериозни са щетите в пет от къщите, другите са засегнати по-малко, уточни Димитър Господинов.