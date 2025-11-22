Младоженческата стая на градска Добруджа правят в "Двореца" в Балчик

Търсят мебели, фотографи и други предмети за новата музейна експозиция

"Започна кампания за издирване на архивни фотографии, мебели и предмети от градския бит на Добруджа от периода 1930–1940 година, които да послужат за създаването на нова музейна експозиция „Младоженческа добруджанска стая" в културния център "Двореца" в Балчик, съобщи директорът Галя Миткова.

"Периодът между двете световни войни представлява уникален етап в развитието на градската култура и семейните модели в Южна Добруджа. Това е време на модернизация, урбанизация и културно обновление, когато традиционните добруджански домове започват да интегрират влияния от европейските градски тенденции – нов тип мебели, нови декоративни практики, технологични новости като радиоапарати и грамофони, и все по-силно изразена индивидуализация на семейното пространство.

Младоженческата стая в градските домове от 30–40-те години на миналия на век се превръща в символ на създаването на ново семейство, утвърждаване на социален статус, съчетаване на местната добруджанска традиция с модерния стил на периода. Този интериор е не просто битов детайл – той е исторически документ, който отразява обществени нагласи, естетически предпочитания, семейни структури и икономически промени. Ето защо неговото възстановяване изисква максимално автентични източници – именно към тях се обръщаме чрез настоящата кампания", казват още от „Двореца".

В рамките на кампанията „Двореца" приема архивни фотоснимки от семейни албуми (портрети, интериори, сватбени снимки, сцени от градския бит), мебели и интериорни елементи (легла, тоалетки, ракли, гардероби, нощни шкафчета, осветителни тела, текстил), лични вещи от периода (грамофони, радиоапарати, бижутерни кутии, сватбени аксесоари, дантели, покривки, дребни декоративни предмети).

Материалите ще бъдат използвани за научно изследване, дигитализация и изграждане на музейна експозиция, която ще покаже автентичния облик на добруджанската градска младоженческа стая от 30–40-те години. Всеки дарител, предоставил фотографии, предмети или информация, ще бъде вписан в каталога на изложбата и в постоянната инвентарна документация на музея. Даренията ще бъдат заснети, описани и съхранявани в съответствие с всички музейни стандарти.

"С всяка година сватбите в "Двореца" са все повече. През тази година в Нимфеума до момента са станали 52 сватби и 10 кръщенета. „Имаме възможност да предложим и църковен ритуал, всичко е събрано на едно място. Повечето сватби са на български двойки. Имаме и доста смесени бракове, като младоженците са от САЩ, Румъния, Нидерландия, Канада, Великобритания", посочи Миткова.

За 2026 година в "Двореца" има вече 10 заявени сватби с конкретни дати. Младоженците са от Германия, Чехия и Австралия. „Тази година в „Двореца" двойка от Франция, направили преди три години сватба тук, дойде за кръщене на детето си. А младоженец – офицер от военноморските сили, доведе булката си и гостите с кораб", разказват служители в „Двореца".