Повишило се е нивото на реките Места и Струма

През изминалото денонощие нивата на голяма част от наблюдаваните реки в Западнобеломорския басейн са се повишили краткотрайно. Това съобщават на официалната интернет страница на областната администрация в Благоевград. По отчетените данни изменението на речните нива в басейна при водосбора на река Места варира от –58 см до +11 см, а при водосбора на река Струма – от –23 см до +31 см. Водните количества в реките са около и над праговете за средни води, както и около праговете за високи води.

От администрацията информират, че е регистрирано повишение до средно ниво, а на отделни места – и над него. Най-значително е покачването на нивото на река Места в долното ѝ течение. Няма подадени сигнали на телефон 112 за щети, свързани с повишението на двете реки. Повишения са отчетени и при притоците – река Язо в Разлог и река Луда Мара в Петрич.

Ситуацията в община Петрич се нормализира след падналия проливен дъжд, съобщи главен инспектор Стоян Тилев, началник на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението" (РСПБЗН) в Петрич. Той добави, че през последните 24 часа е имало десет излизания на дежурните екипи, които са се отзовали предимно на сигнали за отводняване на мазета в промишлени и жилищни сгради. На места е имало и наводнени улици.

Повече сигнали са регистрирани във времето от 20,00 до 22,00 часа. Около полунощ обстановката е била нормализирана, поясни главният инспектор. В селата от община Петрич е имало сигнали основно за преливане на вода над асфалта. Служители на общинска администрация извършват обход на критичните точки.