Протестиращи затвориха движението при столичния мост "Чавдар" заради зоните за паркиране

Протестиращи затвориха движението при столичния мост "Чавдар" откъм бул. "Владимир Вазов". Те настояват да бъдат оттеглени промените в Наредбата за организацията на движението на територията на Столичната община, с които се разширяват зоните за паркиране в София и се увеличават цените и абонаментите за тях. В района има засилено полицейско присъствие.

Събралите се заявиха, че ще останат на пътното платно, докато не получат отговор от институциите.

"Тук сме, защото никой не ни е питал. След няколко месеца ще се събудим с такса за паркиране в кална локва. В кв. "Подуяне" няма инфраструктура, няма паркинги, не се чистят улиците от сняг и листа, няма осветление. След няколко месеца ще си плащаме за това", каза пред протестиращите Елеонора Ангелова от организаторите на протеста, съобщи БТА.

Тя заяви, че няма проблем в това да се плаща, но да се знае за какво. Кой знае къде отиват парите ни, ние не, заяви Ангелова и допълни, че районният кмет Кристиян Христов е поканен на протеста, но тя не вярва да дойде.

Ангелова призова протестът да е мирен, да не се политизира и да няма политически изказвания.