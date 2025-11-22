5000 лв. глоба плаща дилърът от Пловдив, арестуван с вейпове и желирани бонбони с наркотици

Две седмици след ареста си се е споразумял за условна присъда

Солена глоба ще трябва да плати 35-годишният дилър от Пловдив, в чийто дом бяха открити голямо количество марихуана, вейпове и желирани бонбони с наркотици. Разследването срещу мъжа е приключило бързо и той е сключил споразумение с прокуратурата две седмици след ареста му.

Както "24 часа" вече писа, на 28 октомври служители на Второ районно управление претърсили имот, в който открили 42 вейпа с течност, реагирала положително за синтетичен канабиноид. Намерили и 260 желирани бонбони със същото съдържание, като и около 320 грама марихуана. Установено е, че той държал дрогата с цел продажба.

Общата стойност на иззетото възлиза на 28 893,21 лв. След като 35-годишният мъж се признал за виновен, освен глобата той договорил 2 г. и 6 месеца условно с изпитателен срок от 4 г. От наказанието ще бъдат приспаднати 72-та часа, които дилърът прекарал зад решетките. По делото са направени разноски от 886,16 лв., които подсъдимият ще трябва да плати.

Решението на Окръжния съд в Пловдив, с което споразумението е одобрено, е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.