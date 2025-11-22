Детската градина в пловдивско село като нова след ремонт за 215 000 лева, отпразнува 41-ва годишнина (Снимки)

Над сто участници – от малки до пораснали възпитаници, се включиха в концерт за празника

Детската градина "Ален мак" в пловдивското село Трилистник отбеляза 41-вата си годишнина с нов облик. Директорката Елена Алексиева показа обновените помещения с нови гардероби за хлапетата и персонала, баните и тоалетните, кухненският блок с нови уреди и складовите помещения на зам.-кметът по образование на община "Марица" Анелия Симеонова и ръководителя на отдел "Образование" Димитрина Стойчева. И обясни, че е подменена ВиК инсталацията и част от двора, като ремонтът с оборудването е на стойност 215 000 лева, съобщиха от общината.

"Благодаря на кмета Димитър Иванов и администрацията, че осигуриха и помогнаха нашата градина да добие нов облик и да стане по-уютно и привлекателно място за децата и моя екип", посочи Алексиева. Тя допълни, че малчуганите с нетърпение очакват театралното представление, което ще получат като коледен подарък от кмета. Градината в Трилистник стана на 41 г. Снимка: Община "Марица"

Годишнината на градината беше отбелязана в Деня на християнското семейство. Над сто участници – от малки до пораснали възпитаници, се включиха в концерта "Пътят на поколенията". Препълнената зала на народното читалище "Йордан Колев" бурно аплодира изпълненията на танцьорите и певците, както и екипа на директорката. Те получиха подаръци и поздравителни адреси от кмета на община "Марица" Димитър Иванов и oт председателя на общинския съвет Виолета Христодулова.

"Когато 41 години си осмислял живота си, дарявайки щастливо детство на поколения достойни граждани и дръзки мечтатели, то неотменно идват миговете на дълбоко удовлетворение от постигнатото. Всеки учител, работил тук, е посветил дните си, любовта и професионализма си на благородната мисия да възпитава в децата доброта, интелект и творчество. Истинската любов в очите на малките деца, благодарността на родителите им и нашата признателност за всеотдайността и майчината грижа са най-хубавият подарък за днешния празник", се казва в приветствието на Димитър Иванов до екипа на ДГ „Ален мак" и гостите в залата.

В своето пожелание Виолета Христодулова пък отбелязва, че през годините хиляди малки стъпчици са преминали през двора на детската градина. "Несигурни в началото, а после смели, уверени и устремени към света. Всички вие, учители и възпитатели, сте били техният светъл пътеводител – опора и прегръдка, която утешава и насърчава. Благодаря ви за всеки миг, в който сте вярвали в децата повече, отколкото те самите са вярвали в себе си", каза тя.