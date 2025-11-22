Напръскаха мъж с лютив спрей в центъра на Пловдив посред бял ден

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Снощи пък бомбичка с неприятна миризма опразнила бар в "Капана", евентуална причина - да не се плати сметка

Мъж е пострадал от напръскване с лютив спрей в центъра на Пловдив тази сутрин, съобщиха за "24 часа" от полицията.

Инцидентът станал в градинката пред супермаркет на ул. "Капитан Райчо" 32. Сигналът бил подаден в 9,40 ч. и на място пристигнал патрул на Четвърто районно управление. Полицаите установили потърпевшия, но той не успял да идентифицира нападателя.

Служители на полицията се самосезирали и започнали проверка и по случай от снощи, когато посетителите на бар в квартал "Капана" буквално се евакуирали. Заведението се изпълнило с остра неприятна миризма, което притеснило клиентите и голяма част от тях побягнали.

По неофициална информация била пусната димка или бомбичка, като е възможно някой от посетителите да го е направил, за да не си плати сметката.