ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Убиха" Ева от "Тоника" и любимите тв каки Лара и ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21767699 www.24chasa.bg

Под постоянно наблюдение са съоръженията на реките и язовирите в областите Благоевград и Кюстендил

2996
Река Искър СНИМКА: Аделина Ангелова (Снимката е илюстративна)

През изминалото денонощие нивата на голяма част от наблюдаваните реки в Западнобеломорския басейн са се повишили краткотрайно. Това съобщават на официалната интернет страница на областната администрация в Благоевград. 

"Във връзка с обилните валежи от дъжд на територията на област Благоевград, служители на „Напоителни системи” ЕАД извършват постоянен контрол и наблюдение на участъците на река Места, които се стопанисват от дружеството. Констатирано е преливане на вода от река Места в община Хаджидимово, но няма опасност от заливане на населените места и инфраструктурата", съобщиха от Министерството на земеделието и храните.

Осигурен е и денонощен обход на всички язовирни съоръжения, други корекции на реки и предпазни диги в цялата област, съобщи БТА.

През изминалото денонощие нивата на голяма част от наблюдаваните реки в Западнобеломорския басейн са се повишили краткотрайно. По отчетените данни изменението на речните нива в басейна при водосбора на река Места варира от минус 58 см до плюс 11 см, а при водосбора на река Струма - от минус 23 см до плюс 31 см. Водните количества в реките са около и над праговете за средни води, както и около праговете за високи води.

Река Искър СНИМКА: Аделина Ангелова (Снимката е илюстративна)

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Завещание на седмицата: Ваканцията за еврото - като ревизията в соца