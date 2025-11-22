Костадин Ангелов: Членовете на ОИК-Варна от ГЕРБ няма да подкрепят свалянето на Благомир Коцев

"На свое заседание ИК на ГЕРБ след консултации с лидера г-н Бойко Борисов взе решение единодушно да призове членовете на ОИК във Варна, които са излъчени от квотата на ГЕРБ, да гласуват против отстраняването на кмета на Варна. С това даваме ясен знак, че ГЕРБ никога не се цели в служебни победи, не искаме ГЕРБ и името на партията и на нашия лидер да бъде включвано в някакъв вид политически уйдурми, които имат за цел да променят мажоритарния избор на хората. Казвам ви какво ще помолим членовете на ГЕРБ в ОИК, така че да покажем, че сме последователна партия, която има за цел да участва в честни избори и да ги спечели по честен и нормален начин, така, както сме правили винаги до момента". Това каза Костадин Ангелов на извънреден брифинг в централата на ГЕРБ.

На въпрос относно дали като численост квотата на ГЕРБ може да блокира едно такова решение, защото за него се изисква мнозинство две трети, Тома Биков отговори следното:

"Квотата на ГЕРБ е 8 души от 18. Тя е блокираща квота. Без нашите гласове не може да се вземе такова решение. Нашето мнение, че тези решения, ако има проблеми, трябва да се вземат от съда, а не с участието на наши представители, за да може след това да се каже, че ние искаме да управляваме Варна през задния вход. Смятаме, че е много по-добре, а от партийна гледна точка още по-добре, ние да се явим на редовни избори и да ги спечелим, защото Варна се управлява зле по мнението на много хора. Така че за нас тази ситуация е в ръцете на съдебната власт, не е в ръцете на представителите на различните политически сили, които имат своите стратегии".

"Ако всичко се случва в рамките на правилата, е легитимно. Ако съдебната власт прецени, че Благомир Коцев е нарушил закона, за което има много подозрения, нека да стане по този начин. Не искаме да бъдем въвличани в политически спорове как се сменя властта в един от най-големите градове в България и да го героизираме. Аз смятам, а и ръководството на ГЕРБ, че не трябва да даваме никакъв аргумент на хора, които са нарушавали закона, да подменят легитимно темата с това, че се сменя демократичният избор с друг начин на вземане на решения в рамките на демокрацията. Тоест Благомир Коцев нека да е кмет на Варна – Монтескьо е казал, че всеки народ си заслужава управлението, ако варненци са доволни от него, нека го избират отново и отново. Ние няма да заложим нито капка от нашия политически авторитет, за да бъдем обвиняваме, че нелегитимни цели, за да сменяме инструментариума на властта. Ако Благомир Коцев е легитимният кмет на Варна, нека да остане. Ако е нарушил закона, това не е преценка на политиците", каза Владислав Горанов.