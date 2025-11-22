Министър Георги Георгиев: Всеки ден водя битката с имотната мафия

Продължаваме с промени в Наказателния кодекс и ГПК, за да може борбата с имотната мафия да не е спорадичен ентусиазъм на управляващите, а законодателна и даржавна политика. Това е битка, която водя всеки ден и печели все повече врагове. Както каза наскоро един приятел: Може повечето хора да са забравили за вашата битка с имотната мафия, но имотната мафия не е забравила за нея. Това каза правосъдният министър Георги Георгиев в предаването "Офанзива".

"След три години отлагане, това правителство успя да приеме Координационен механизъм за промощ и подкрепа на пострадалите от домашно насилие, който предлага ясно разписани отговорности на всички служби. Разкрихме три, ще разкрием още три центрове за правна помощ", обяви още правосъдният министър Георги Георгиев. Той коментира и темата с бюджета.

"Продължаваме Промяната" какво не блокираха дотук? Блокираха Плана за възстановяване, така че ние заварихме при полагащи се на България 6 милиарда евро безвъзмездни средства, малко над 500 милиона евро със заплаха да ги върнем. Не блокираха ли няколко от усилията на правителството за изваждане на страната от сивия списък". Това попита правосъдният министър Георги Георгиев в прадаването Офанзива

Според него "това не е бюджет, който да предлага решение на всички проблеми, но той е необходимият и възможният".

Относно увеличението на заплатите на членовете на ВСС Георгиев коментира: „По тази тема много се говори. Важно е обаче да знаем фактите. Те не си определят сами заплатите. Те са процент от възнаграждението на председателя на Конституционния съд и са разписани в закона. Надявам се действително с този механизъм да се въведе един по-добър порядък за начина на управление на публичните средства там".

Министърът обясни и как стоят въпросите с бонусите в правосъдното министерство.

"То е сравнително малко, така че не е представителна извадка. Бонуси не получават всички служители. Получава се допълнително възнаграждение на база свършена работа. Аз съм доволен от работата на експертите в нашето ведомство, но това не означава, че всички на калпак получават средства. Важно е да сме адекватни и конкурентни на пазара. Тези заплати по-скоро са дофинансиране на заплатите, с които ние не сме в момента конкурентно способни", допълни той.

По въпроса с референдума за еврото и решението на КС, според който действията на Наталия Киселова са били неправомерни, а именно да върне искането на Румен Радев, той заяви следното:

"Тя постъпи правилно, тъй като референдумът по същество противоречи на Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, който урежда референдумите като едно много силно оръжие". Министърът акцентира, че усилията на правителството са насочени към стабилност и прозрачност, като подчерта важността на внимателното управление на публичните средства и необходимостта от спазване на законодателството при всякакви промени в съдебната система и икономическата среда.