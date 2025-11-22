Бойко Борисов: Планът на Тръмп за Украйна е добра основа за устойчив и справедлив мир

"Приветствам продължаващите усилия на Съединените щати и лично на президента Доналд Тръмп за установяване на справедлив, траен и устойчив мир в Украйна. Представеният от САЩ план, съдържащ 28 точки, включва важни елементи от фундаментално значение за постигането на устойчив и справедлив мир. Планът е добра основа, върху която да се работи в тясна координация, тъй като сигурността на България, на Европейския съюз и на цяла Европа зависят от окончателните условия и последващите договорености на мира в Украйна". Това написа лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов във Фейсбук.

"Оставаме ангажирани да работим конструктивно в рамките на ЕС и НАТО, заедно с нашите партньори от САЩ, за да гарантираме — в координация с Украйна — че бъдещото споразумение ще бъде устойчиво и ще гарантира сигурността на региона", пише още той.

По думите му от началото на войната до днес България последователно и неотклонно подкрепя Украйна. "Суверенно право на украинската страна остава да определя своето бъдеще и посоката на своето развитие", завършва публикацията си Борисов.