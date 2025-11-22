Назарян: С Китай ще продължим да си сътрудничим като партньори, които ценят стабилните отношения

България и Китай ще продължат да си сътрудничат като истински партньори, които се ценят и развиват стабилни отношения. Това заяви председателят на парламента Рая Назарян на среща със заместник-председателя на Постоянния комитет на Общокитайското събрание на народните представители /ОСНП/ Сяо Дзие, съобщиха от пресцентъра на Народното събрание. Водената от него делегация е на посещение в България по покана на Народното събрание.

Ние високо ценим традиционните приятелски двустранни връзки, които през 2019 г. бяха издигнати до нивото на „стратегическо партньорство", посочи председателят на парламента. Рая Назарян припомни, че България е втората страна в света, признала Китайската народна република, и миналата година бяха отбелязани 75 години от установяването на дипломатическите ни отношения.

Председателят на парламента приветства гостите и сподели желанието на нашия парламент да продължи взаимодействието с Общокитайското събрание на народните представители и Политическия консултативен съвет на китайския народ. Рая Назарян отбеляза удовлетворението си от диалога между законодателните институции и подчерта, че през последните две години е имало визити у нас по парламентарна линия на няколко делегации от Китай.

Председателят на Народното събрание изрази задоволството си от провеждането на 18-ата сесия на Междуправителствената смесена комисия за икономическо сътрудничество през септември 2025 г. в София, която е предоставила възможност за обмен на мнения за състоянието и перспективите за развитие на търговско-инвестиционното сътрудничество. Рая Назарян отбеляза, че трябва да бъдат предприети конкретни стъпки за постигане на практически резултати за балансиране на търговията с Китай, разширяване на българския износ по обем и обхват, подобряване на достъпа на българските продукти и услуги до китайския пазар чрез облекчаване на търговските бариери и опростяването на процедурите за внос.

Заместник-председателят на Постоянния комитет на Общокитайското събрание на народните представители /ОСНП/ Сяо Дзие заяви, че двустранните отношения се развиват стабилно на основата на равенство и взаимна изгода. Той отбеляза, че е важно да се задълбочи практическото сътрудничество и подчерта, че България се е превърнала в най-големия търговски партньор на Китай в областта на селското стопанство в Централна и Източна Европа. Сътрудничеството между Китай и България има много широки перспективи, смята гостът. Той посочи, че обменът между законодателните органи на двете страни е важен компонент от двустранните отношения и има роля за укрепване приятелството и благополучието на хората на двете държави. По думите му България е един от най-важните партньори на страната му в Централна и Източна Европа и има конструктивна роля в поддържане на добрите отношения между Китай и ЕС.

Рая Назарян подчерта, че България подкрепя стремежа на ЕС към позитивно ангажиране и съвместна работа с Пекин по въпроси от общ интерес и такива с глобален характер. Страната ни се стреми да дава свой принос за балансиран подход в отношенията между ЕС и Китай на основата на равното третиране и реципрочността, допълни председателят на парламента.

На срещата беше отбелязано, че има сериозен потенциал за разширяване на сътрудничеството между България и Китай в транспорта и логистиката, туризма и образованието, в съответствие с правилата и регулациите на ЕС. Потвърдено беше и желанието на българската страна за задълбочаване на академичните връзки чрез студентски и преподавателски обмен, съвместни изследователски проекти и културни инициативи.

В разговора участваха заместник-председателят на парламента Цончо Ганев, председателят на Комисията по външна политика Йорданка Фандъкова, председателят на групата за приятелство България – Китай Мая Димитрова и заместник-председателят на групата Маноил Манев и членовете на групата Александър Вълчев и Даниел Лорер.