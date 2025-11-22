Асеновградчанин заживя с 13-годишна от Скутаре, споразумя се за присъда

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Момичето има право да предяви граждански иск за причинени неимуществени вреди

Споразумение с прокуратурата сключи 21-годишен асеновградчанин, признал, че е заживял на съпружески начала с малолетно момиче от пловдивското село Скутаре.

Макар "булката" му да била родена в началото на 2009-а, на 9 май 2022 г. тя се преместила в дома му, което е престъпление. Изправен пред съда в своя град повече от 3 г. по-късно, когато той вече живее в нейното село, младежът е договорил едногодишна условна присъда с 36 месеца изпитателен срок. Момичето пък има право да предяви граждански иск за причинени неимуществени вреди.

Решението на съда, с което споразумението е одобрено, е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.