ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Убиха" Ева от "Тоника" и любимите тв каки Лара и ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21768424 www.24chasa.bg

Асеновградчанин заживя с 13-годишна от Скутаре, споразумя се за присъда

Никола Михайлов

[email protected]

11208
Районният съд в Асеновград.

Момичето има право да предяви граждански иск за причинени неимуществени вреди

Споразумение с прокуратурата сключи 21-годишен асеновградчанин, признал, че е заживял на съпружески начала с малолетно момиче от пловдивското село Скутаре.

Макар "булката" му да била родена в началото на 2009-а, на 9 май 2022 г. тя се преместила в дома му, което е престъпление. Изправен пред съда в своя град повече от 3 г. по-късно, когато той вече живее в нейното село, младежът е договорил едногодишна условна присъда с 36 месеца изпитателен срок. Момичето пък има право да предяви граждански иск за причинени неимуществени вреди. 

Решението на съда, с което споразумението е одобрено, е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

Районният съд в Асеновград.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Завещание на седмицата: Ваканцията за еврото - като ревизията в соца