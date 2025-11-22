Деница Сачева към нападащите Рая Назарян за английския й: Това не е критика, а омраза

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

С пост в защита на Рая Назарян и английския й излезе Деница Сачева. Депутатката от ГЕРБ посочи, че това са предразсъдъци и чиста омраза, а не критика.

Ето и целият пост на Сачева в защита на шефката на НС:

Не е въпросът в английския. Въпросът е в предразсъдъците. Те са тези, които вдигат този шум до небесата.

Когато една жена в политиката говори, винаги ще се намери някой, който да я прекъсне не по същество, а по формата. Не за идеите ѝ. Не за работата ѝ. А за акцента, за езика, за външния вид, за това дали е „достатъчно" добра според нечии самозвани критерии.

Рая Назарян е човек, който работи усърдно, носи отговорност и поема рискове – за разлика от онези, които единствено пишат злобни коментари от безопасното разстояние на клавиатурата.

Това не е критика. Това е омраза, маскирана като култура.

И най-тъжното е, че често идва от хора, които претендират за възпитание, класа, морал и „елит". Но когато човек с претенции за елит започне да практикува cancel culture (култура на отхвърляне), всъщност показва единствено собствената си несигурност и липса на стойност.

Жените в политиката отдавна плащат по-висока цена за всеки жест и за всяка дума.

So be it. This too shall pass. (Така да бъде. И това ще мине.)