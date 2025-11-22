Младен Маринов за нападащите Рая Назарян: Лицемерецо, първо изкарай гредата от своето око

С цитат от Евангелието на Матея Младен Маринов защити нападащите Рая Назарян за английския й. Бившият главен секретар на МВР ги призова да изкарат гредата от своето око, за да виждат ясно и да могат да изкарат тресчицата от чуждото.

Ето какво още написа депутатът от ГЕРБ в защита на шефката на НС:

Когато си вършиш работата повече от добре, с необходимия юридически авторитет и вече си се доказал като достоен председател на Народното събрание, едва ли е изненада, че привличаш вниманието на хейтърите. А такива - и в социалните мрежи и в публичното пространство у нас, има на килограм. На тях ще им отговоря с казаното в евангелието на Матея: "Лицемерецо, първо изкарай гредата от своето око и тогава ще виждаш ясно, за да извадиш тресчицата от окото на брат си".

Рая, г-жо председател, ти си наистина първа сред равни и за мен е чест да бъда един от тези, които работят в Народното събрание, председателствано от теб!