Археологът проф. Сидерис е арестуваният за трафик на антики в Гърция, управлявал фондацията на Васил Божков до 2022 г.

Ученият от години участва и в разкопки у нас

Атанасиос Сидерис е арестуваният заради трафик на антики учен в Гърция, научи "24 часа". До септември 2022 г. професорът е бил в управителния съвет на Фондация "Тракия" на бизнесмена Васил Божков, показва справка в Търговския регистър. Сидерис е бил куратор на изложбите му и е автор на последния каталог със съкровищата на фондацията от античността. През 2020 г. разследващите у нас иззеха колекцията на Божков по едно от делата срещу него.

Антиките още се пазят в Националния исторически музей. Произходът им разкри най-мащабната международна мрежа от дилъри, трафиканти и перачи на пари, които бяха задържани в няколко държави. Само в България са 35 души. Досъдебното производство е под ръководството на Софийската градска прокуратура, а по информация от разследващите у нас другите държави също арестуват техни граждани, които са участвали в схемата. Това са Гърция, Албания, Италия, Германия, Франция и Великобритания.

Още на брифинга на прокуратурата и ГДБОП в четвъртък стана ясно, че учени и археолози от Гърция са задържани и обвинени. Имало данни и за такива в България, които са били част от схемата.

Проф. Атанасиос Сидерис е дългогодишен ръководител на отдел „История и култура" във Фондацията за елинистични изследвания в Атина. Освен в управлението на Фондация "Тракия" е участвал в няколко съвместни археологически проучвания, включително при Горно Белево, където са открити останки от неолита и ранната желязна епоха. У нас е изнасял лекции в БАН и е работил заедно с едни от най-изявените археолози и историци.

Междувременно операцията на Софийската градска прокуратура, ГДБОП и националното следствие срещу бандата за трафик на антики беше отразена от "Вашингтон пост", "Индипендънт", "Евронюз", "Ройтерс" и дори медиите в Китай. Разследването се координира от "Европол" и "Евроджъст". Службите в няколко държави и през уикенда намират сейфове и тайници с антики, подготвени за легализация, трафик и продажба на колекционери по света.

Освен в България, досъдебни производства има в няколко други държави.