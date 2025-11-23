ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ОИК-Варна ще заседава по казуса "Коцев"

Благомир Коцев Снимка: Пламен Кодров

Общинската избирателна комисия във Варна ще заседава по три сигнала за прекратяване на правомощията на кмета Благомир Коцев, който беше арестуван на 8 юли и все още е в ареста.

Заседанието на Комисията беше свикано след края на работния ден в петък и предизвика острата политическа реакция на ПП-ДБ. Те обвиниха ГЕРБ, че търсят служебна победа при евентуални нови избори. Последва отговор от партията на Бойко Борисов, откъдето заявиха, че техните представители в ОИК няма да подкрепят отстраняването на Коцев. Междувременно от комисията опровергаха твърденията, че заседанието им е свикано незаконно, пише БНТ. 

Предстои в четвъртък отново да се гледа мярката за неотклонение на Коцев, но този път във Варненския окръжен съд, след като делото беше прехвалено от София във Варна.

Благомир Коцев

