Гл. комисар Антон Златанов: Върви специализирана операция срещу група за трафик на мигранти

От сутринта МВР разбива организирана престъпна група за трафик на мигранти в София, Гранична полиция имаме специализирана операция с ГДБОП, Националната полиция и СДВР, съобщи по bTV главен комисар Антон Златанов, директор на Главна дирекция "Гранична полиция" в МВР.

Всеки месец неутрализираме поне една или две организирани престъпни групи за трафик на мигранти и задържаме лидерите на най високо ниво, каза главен комисар Златанов. По думите му за последното денонощие 47 нелегални мигранти са блокирани на границата.

До края на 2026 г. изцяло ще бъде покрита границата с видеонаблюдение, каза още той. Най-високата цена която сме засичали е 20 000 евро на мигрант, каза той в отговор на въпрос колко плащат мигрантите на трафикантите.