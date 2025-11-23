ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Откажете се от планините днес, времето е лошо

38 пожара са потушени за последното денонощие

Пожар. Снимката е илюстративна. Снимка: pixabay

Общо 38 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие, съобщиха от Главната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" и БТА.

При пожарите няма загинали и пострадали. Материални щети са възникнали при 17 пожара, от които три са били в жилищни сгради, един - в промишлени сгради, два - в спомагателни, временни или паянтови постройки, осем - в транспортни средства и три други, допълват още от пожарната. Извършени са 42 спасителни дейности и помощни операции.

Регистрирани са осем лъжливи повиквания.

