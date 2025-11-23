Вежди Рашидов: Президентът се държи като политик, а трябва да е държавник

Президентът прави една малка грешка, не знам дали е грешка, той си отговаря, голям човек е. И се държи като политик. Той трябва да е държавник. Това заяви бившият председател на Народното събрание Вежди Рашидов в "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ.

"Делян Пеевски предполагам в инерцията на неговия проход трябва и той да намали начина на изразяване, но тази свада тя не помага с нищо на държавата и с нищо на българския парламент. Тя е улична кавга. Ние "се мърсим неуморно" без да вършим работа. Така мисля, не е добре", посочи той.

"Това ли е проблемът на българската държава? Едни да поставят някакви прасета, решават някакви проблеми ли? Ние говорим за хора, политици и държавници", така Рашидов коментира инсталацията на прасе, направена от "Продължаваме промяната" пред Ларгото.

"Теменужка Петкова тя е един сериозен човек. Аз не вярвам да има министър, който да не желае хората да живеят добре. Делян Добрев много го харесвам, защото е изключително подготвен човек. Ако в ГЕРБ има експерт професионален, това е той", категоричен бе бившият шеф на Народното събрание.

"Аз бях против да се дават например добавки само на най-бедните, защото не е честно така. Но все пак и това е нещо. От всички лоши неща поне по-малкото да е. За съжаление има и такова сравнение", каза Рашидов.

"Борисов искаме не искаме - остава в историята. Той е единственият който три пъти е премиер. Бойко Борисов вече не може да бъде товарен с цялата отговорност за държавата. Смятам, че не е честно. Не бива да го натоварваме с всичката отговорност. Не е почтено", обясни той.

