Жена е с опасност за живота след катастрофа във Велинград

Жената е приета с черепно-мозъчна травма в болницата в Пазарджик, след като е пострадала при катастрофа във Велинград през изминалата нощ. Два автомобила са се сблъскали на централния булевард "Съединение", като в резултат на удара едното превозно средство се е ударило в дърво.

В единия автомобил са пътували 38-годишна жена и 43-годишен мъж от Ракитово. Другият автомобил е управляван от 34-годишен велинградчанин. След сигнала за инцидента на място незабавно са изпратени екипи на Спешна помощ, полицията и пожарната.

Медиците установяват, че жената е в най-тежко състояние – с черепно-мозъчна травма и с опасност за живота. Тя е транспортирана спешно в МБАЛ – Пазарджик. Мъжът от Ракитово е приет с черепно-мозъчна травма, счупен крайник и ключици, но е без опасност за живота. Шофьорът от Велинград също е пострадал и е с различни травми по тялото. И двамата мъже са настанени в болница без опасност за живота. След назначените експертизи ще се установи кой от двамата шофьори на колите е виновен за сблъсъка.