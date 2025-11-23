ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

След нова издънка "Реал" вече само с 1 т. пред "Ба...

Един е загинал, а 25 са ранени при 18 тежки катастрофи в страната през изминалото денонощие

Един загинал, 25-ма ранени в катастрофи у нас за последното денонощие Снимка: Архив

Един човек е загинал, а 25 са ранени при 18 тежки катастрофи в страната през изминалото денонощие, съобщиха от МВР на сайта си.

В София са регистрирани 22 леки катастрофи и една тежка, загинали няма, а ранен е един човек.

От началото на месеца в страната са станали 371 катастрофи с 30 загинали и 468 ранени. От началото на годината пътнотранспортните произшествия са 6005, загиналите са 403, а ранените - 7481. При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2024 г. се отчитат с 19 по-малко загинали участници в движението по пътищата през 2025 г.

