Благотворителен концерт събра пари за лечението на двама близнаци от Септември

Благотворителен концерт, организиран под егидата на кмета на община Септември Васка Рачева и на църковното настоятелство в града в лицето на свещеноиконом Йордан Василев събра16 200лв лв. в помощ на Димитър и Симеон. Концертът бе по повод Деня на християнската младежо и семейство.

Димитър и Симеон са на 6 години, близнаци, родени преждевременно. Още от раждането са незрящи с рядко генетично заболяване Остеопетроза (мраморна болест).

От 1 година са диагностицирани с тежката и рядка апластична анемия – заболяване, при което костният мозък спира да произвежда кръвни клетки. Необходима е трансплантация на костен мозък, за да имат шанс за живот.

По време на концерта в дарителската кутия бяха събрани 16 200 лв.

С танцови и музикални изпълнения участваха - Бойка Дангова, ДГ "Приказни герои", ДГ "Приказно вълшебство", ВГ "Еделвайс" към НЧ "Отец Паисий 1910" , Йоро, ФТА "Мераклии", Фолклорна група към ЦПЛР-ДК и ФТА "Загоровче".