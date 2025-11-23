ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

След нова издънка "Реал" вече само с 1 т. пред "Ба...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21771368 www.24chasa.bg

Благотворителен концерт събра пари за лечението на двама близнаци от Септември

Диана Варникова

4260
Благотворителният концерт в подкрепа на 6-годишните Димитър и Симеон

Благотворителен концерт, организиран под егидата на кмета на община Септември Васка Рачева и на църковното настоятелство в града в лицето на свещеноиконом Йордан Василев събра16 200лв лв. в помощ на Димитър и Симеон. Концертът бе по повод Деня на християнската младежо и семейство.

Димитър и Симеон  са на 6 години, близнаци, родени преждевременно. Още от раждането са незрящи с рядко генетично заболяване Остеопетроза (мраморна болест).

От 1 година са диагностицирани с тежката и рядка апластична анемия – заболяване, при което костният мозък спира да произвежда кръвни клетки. Необходима е трансплантация на костен мозък, за да имат шанс за живот.

По време на концерта в дарителската кутия бяха събрани 16 200 лв.

С танцови и музикални изпълнения участваха - Бойка Дангова, ДГ "Приказни герои", ДГ "Приказно вълшебство", ВГ "Еделвайс" към НЧ "Отец Паисий 1910" , Йоро, ФТА "Мераклии", Фолклорна група към ЦПЛР-ДК и ФТА "Загоровче".

Благотворителният концерт в подкрепа на 6-годишните Димитър и Симеон
Благотворителният концерт в подкрепа на 6-годишните Димитър и Симеон
Благотворителният концерт в подкрепа на 6-годишните Димитър и Симеон

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Завещание на седмицата: Ваканцията за еврото - като ревизията в соца