Божидар Кърпачев отпадна от надпреварата за шеф на Районния съд в Пловдив

Единствен кандидат остава Панайот Велчев

Божидар Кърпачев отпадна от надпреварата за председателското място на Районния съд в Пловдив, след като ВАС потвърди прекратяването на участието му с окончателно определение. Кандидатите в обявения от Висшия съдебен съвет конкурс бяха двама, другият е Панайот Велчев.

Двамата трябваше да бъдат изслушани от Съдийската колегия на 13 май т. г., но тогава нямаше кворум. След това Кърпачев подал молба събеседването да не се насрочва за 1 юли, защото ще пътува в чужбина. Последвало и ново искане за отлагане от негова страна с мотива, че сред обществото има съмнение в легитимността на ВСС заради изтеклия му мандат, което би могло да компрометира легитимността на евентуален избор на административен ръководител на Районния съд в Пловдив. На 8 юли Съдийската колегия прекрати участието на Кърпачев в конкурса. Той е оспорил това произнасяне пред ВАС, но жалбата му е отхвърлена.