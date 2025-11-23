ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Божидар Кърпачев отпадна от надпреварата за шеф на Районния съд в Пловдив

Ваня Драганова

Съдия Божидар Кърпачев

Единствен кандидат остава Панайот Велчев

Божидар Кърпачев отпадна от надпреварата за председателското място на Районния съд в Пловдив, след като ВАС потвърди прекратяването на участието му с окончателно определение. Кандидатите в обявения от Висшия съдебен съвет конкурс бяха двама, другият е Панайот Велчев. 

Двамата трябваше да бъдат изслушани от Съдийската колегия на 13 май т. г., но тогава нямаше кворум. След това Кърпачев подал молба събеседването да не се насрочва за 1 юли, защото ще пътува в чужбина. Последвало и ново искане за отлагане от негова страна с мотива, че сред обществото има съмнение в легитимността на ВСС заради изтеклия му мандат, което би могло да компрометира легитимността на евентуален избор на административен ръководител на Районния съд в Пловдив. На 8 юли Съдийската колегия прекрати участието на Кърпачев в конкурса. Той е оспорил това произнасяне пред ВАС, но жалбата му е отхвърлена. 

