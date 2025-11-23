Петя Дикова към Сашо Диков: Тате, готов ли си да живееш за мен? Върви на преглед!

Емоционално послание до баща си Сашо Диков написа в социалните мрежи Петя Дикова. Тя публикува тяхна снимка от фотосесия, заснета за "Остани до мен, татко" - част от тазгодишното отбелязване на Movember у нас - световната инициатива за мъжкото здраве, и по-специално за превенцията и ранната диагностика на рака на простатата, която се провежда всеки ноември.

Ето какво пише Петя до баща си:

Мили тате,

сигурно като всеки родител си готов да умреш за мен, но готов ли си да живееш за мен?

Моля те, върви на преглед, за да имаме повече време заедно - за да мога да виждам „Tati calling", за да мога да искам съвет, за да ме критикуваш кой въпрос е трябвало да задам, да се посмеем на дрехите ми, да похвалиш готвенето ми... Искам да си здрав, за да помниш и разказваш какво е било преди нас, да се радваш и гордееш с това, което оставяме след нас. А и за да помниш как аз съм била дете, защото човек е дете, докато има кой да го помни като дете.

Когато дядо Ангел почина от рак, брат ми беше само на 4 години. И почти не го помни. Сега малкият ми син е на 4 и искам да те помни. Направи го за мен или за него.

Тате, ние с теб никога не сме били много добри в подаръците, но тази Коледа те моля да ми подариш това изследване и си пожелавам под елхата да ме чака писмо с добри новини. Подари ми това (време), за да имаме повече време заедно. Обичам те!

ПС. И моля те, днес ти вземи децата.