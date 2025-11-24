80 лв. за грам струва розовият кокаин, с който купонясвали д-р Хасърджиев и компания. Превъзбуждал ги

Дрогата е смес от стимулант и антидепресант, готвачите я ароматизират и овкусяват

80 лв. струва грам от розовия кокаин, наричан още “туси”, с който родни звезди се дрогират по време на партита.

Преди месец наркотикът отново стана тема номер 1, след като властите арестуваха бившия председател на Националната пациентска организация д-р Станимир Хасърджиев.

Той, актьорът от театър “София” Росен Белов, гръцкият модел Анастасиос Михаилидис и бившият легионер от Френския чуждестранен легион - Симеон Дряновски, се сдобиха с обвинения за принуда с оръжие срещу 20-годишен младеж. Според разследването четиримата мъже го вързали и карали да употребява наркотици в апартамента на бившия шеф на пациентската организация.

Доведоха с белезници в Софийски градски съд обвиняемите за принуда по време на гей оргия д-р Станимир Хасърджиев и Симеон Дряновски Снимки: Юлиан Савчев Снимка: Юлиян Савчев

Майката на жертвата също посочи, че той бил принуден да вземе коктейл от дрога, сред която и розов кокаин.

Справка на “24 часа” показва, че този вид дизайнерски наркотик не е особено разпространен у нас. Грам от него стига за трима-четирима души.

“Името на прахообразното вещество идва от цвета му, а не от това, че в него има кокаин, тъй като такъв не съдържа - обяснява пред “24 часа” Желяз Турлаков, създател на центъра за лечение на зависими “Ново начало”. - Производителите го ароматизират и овкусяват, така че да бъде привлекателен. Видът му е такъв с търговска цел. Той представлява смес от стимулант плюс антидепресант, но постигнат по дизайнерски начин. Изключително много прилича на това, което през 90-те години в България се наричаше “спийдбол” и беше комбинация от кокаин и хероин”, допълва той.

Турлаков казва, че в розовия кокаин има различни по вид синтетични наркотици. Сред тях - екстази, кетамин, MDMA. Може да съдържа и фентанил, въпреки че до терапевтичния им център все още не са достигнали такива случаи. Експертът е категоричен, че е опасен, тъй като употребяващите го не са наясно с количествата субстанции в него. Стига се и до бърза смърт при свръхдоза.

У нас розовият кокаин се среща под наименованията “туси”, “тучи”, “тучиби”, “парти дрога”. Произходът му е Латинска Америка, по-специално Колумбия. Дългосрочните ефекти могат да включват сърдечни проблеми, повишен риск от инсулт, промени в поведението и пристрастяване.

“В момента най-сериозният проблем в България е с розовия метаамфетамин, който се продава най-често на улицата - твърди Желяз Турлаков. - Възрастовата граница на употребяващите го е много ниска - започват от 14 години. Наричат розовия кокаин дизайнерски, защото може да включва химични елементи, вкарани допълнително към веществото. Те влияят на периода на полуелиминация в организма - колко бързо дозата ще се усвои и ще се стигне до желания ефект.”

Дилърите продават грам от наркотика за 80 лв., твърдят специалисти. Смятат цената на база процеса на култивиране, производство и доставяне на веществото.

“Ако вкарвате кокаин от Южна Америка към България и трябва да се минат 3-4 граници, това го оскъпява - изяснява Турлаков. - Например в Европа килограмът ще е 30-40 хил. евро, а в Колумбия на определени места може да бъде намерен за 3 хил. евро. Имайте предвид, че при дизайнерските дроги няма процес на култивиране.”

Розовият кокаин обикновено се поръчва на партита. Носи силна еуфория, щастие, превъзбуденост, енергия, чувство за лекота и безгрижност. Държи употребяващите го будни дълго време. Според Павел Павлов, ръководител на терапевтичния център “Само днес”, където се лекуват наркозависими, розовият кокаин стига и до деца. Те са привлечени от начина, по който изглежда.

“Тези свежи нюанси са добър търговски трик - изяснява той. - Идеята, че се употребява от известни личности, също играе роля за манипулацията над младежите.”

През октомври миналата година певецът от момчешката банда One Direction Лиъм Пейн почина, а аутопсията показа, че e взел розов кокаин. Същата дрога изплува и в разследването срещу бившия американски хип-хоп изпълнител Шон “Диди” Кумс, осъден в началото на октомври на четири години и два месеца затвор заради сексуално насилие.

“Вътре в този наркотик слагат всякаква синтетика - казва Павел Павлов. - Тя може да изглежда по един и същ начин всеки път, но съставът ѝ да е абсолютно различен. Няма конкретна формула, по която се приготвя. Това е предпоставка за ужасни и трайни здравословни посленици за организма.”

Според Агенцията на Европейския съюз по лекарствата “в много отношения розовият кокаин е пример за по-усъвършенстван маркетинг на синтетични вещества към потребителите, които имат много малко разбиране какви химикали всъщност консумират”.

Агенцията предупреждава още, че субстанцията може да бъде произведена и в по-елементарно оборудвана от дилърите лаборатория, което я прави още по-опасна. За да привличат нови клиенти, вече се открива и в най-различни цветове. Откъде обаче д-р Станимир Хасърджиев и гостите в дома му са се сдобивали с наркотици, тепърва трябва да се изяснява. Именно гръцкият модел Анастасиос Михаилидис разказа пред медии, че Хасърджиев бил зависим към метаамфетамин. Михаилидис обаче отрече да е присъствал на дрогирането и насилието над 20-годишния младеж.

В момента Хасърджиев и останалите трима, задържани с него за принуда с оръжие срещу 20-годишен младеж, са в ареста. Те отричат да са извършили престъплението.

“Не съм докосвал това момче и ще го докажа”, зарече се Хасърджиев преди последното заседание, което се проведе при закрити врати заради интимни подробности.