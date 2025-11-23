Благомир Коцев остава кмет (засега) след защита от свои, но и от ГЕРБ (Обзор)

ОИК иска данни колко дни е в отпуск

Кметът на Варна Благомир Коцев засега остава на поста си. Това стана, след като в неделя общинската избирателна комисия отложи точката за отстраняване от поста му поради дълго и необосновано отсъствие от работното място. Докато тя заседаваше, варненци се бяха събрали на протест в защита на кмета.

Избирателната комисия обаче ще иска данни от общината колко отпуск е използвал Коцев, съобщи председателят ѝ Велин Жеков. Именно за да се изясни какви са периодите, в които варненският кмет е отсъствал от работа или е бил заместван, било свикано извънредното заседание.

Благомир Коцев бе арестуван при акция на антикорупционната комисия на 8 юли по разследване на сигнали за корупция. Оттогава кметът на Варна бе в столичния арест, като на няколко пъти софийските съдии отказаха да го освободят. След повдигането на официално обвинение обаче делото бе прехвърлено във Варна. От ареста на Коцев Варна се управлява от негови заместници с пълномощия от кмета, а от 12 ноември сам изпълнява задълженията си от ареста.

Тази седмица се очаква във варненския съд, който пое делото срещу кмета, да има заседание дали въобще Коцев да остане задържан, след като разследването срещу него вече е приключило и делото е в съдебна фаза.

Заседанието на ОИК бе свикано след края на работния ден в петък, което ядоса ПП и ДБ. То бе насрочено от шефа на варненската комисия от квотата на ГЕРБ за неделя. От ПП-ДБ обвиниха ГЕРБ, че търсят служебна победа при евентуални нови избори.

В събота по обяд обаче “24 часа” съобщи, че лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е разпоредил членовете ѝ в ОИК да гласуват против махането на Коцев от поста. Причината била, че Борисов не искал служебни победи, а без гласовете на хората му не могат да се съберат нужните 18 гласа. По-късно това бе потвърдено официално от партията.

“Не искаме ГЕРБ и името на партията и на нашия лидер да бъде включвано в някакъв вид политически уйдурми, които имат за цел да променят мажоритарния избор на хората”, коментира зам.-шефът на парламента проф. Костадин Ангелов на извънреден брифинг. Той обясни, че целта им е да печелят избори по “честен и нормален начин, както винаги досега”.