ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

След нова издънка "Реал" вече само с 1 т. пред "Ба...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21772285 www.24chasa.bg

Борис Бонев: Срещу 100 евро няма как да очакваме гарантирано паркомясто

23324
Борис Бонев Кадър: bTV

"Място в частен паркинг на месец струва между 180 и 250 лева на месец. Срещу 100 евро няма как да очакваме гарантирано паркомясто и то на общинска инфраструктура", това каза в предаването "120 минути" по bTV общинският съветник и лидер на "Спаси София" Борис Бонев по повод новите цени на синя и зелена зона от 2026 г. 

Той уточни, че реформата не включва само и единствено повишаване на цените. 

"Съгласен съм, че моментът може би не беше подбран добре, но реформата с паркирането се случва след година и половина преговори", обясни Бонев. 

По думите му разходите на ЦГМ са се повишили многократно от 2012 г., когато беше въведена сегашната цена на синята зона. 

"Хората, които не живеят в София по лична карта, ще имат достатъчно време да поправят това, докато новите зони влязат в сила", каза той. 

Относно кризата с боклука той каза, че не вижда да се предприемат радикални действия по въпроса. 

"Задава се лошо време и комбинацията между пълни кофи с боклук и сняг може да доведе до блокаж на града. На този етап не виждам добри новини", заяви Бонев. 

"Не съм чул някъде в историята реформа да бъде приета с огромно мнозинство. По-скоро ми се иска общественото внимание да бъде насочено към онези, които не помагат да има повече места в града", каза той. 

Борис Бонев Кадър: bTV

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Завещание на седмицата: Ваканцията за еврото - като ревизията в соца