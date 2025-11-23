Иван Таков: Да не наричаме разширяването на зоните и повишаването на цените реформа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Да не наричаме разширяването на зоните и повишаването на цените реформа. Това не е реформа. Това няма да разреши нито проблема с трафика, нито този с паркирането в София", това каза председателят на общинската комисия по транспорт Иван Таков в предаването "120 минути" по bTV.

Той каза, че трябва да бъде решен проблемът с градския транспорт. "Не може да има още интервали по 20-30-40 минути и да очакваме, че хората ще оставят автомобилите си", заяви Таков.

По думите му това е поредната сегрегация в София.

"С разширяването на зоните и повишаването на цената ще има допълнителни приходи, но не трябва първо да се тръгва със санкционния режим", категоричен бе той.

Според Таков се е избързало с това решение, защото мандатът изтичал.

"Не пипайте цените и не разширявайте самоволно зоните, защото София не трябва да се превръща в един голям платен паркинг", призова той.