Иван Таков: Да не наричаме разширяването на зоните и повишаването на цените реформа

Иван Таков Кадър: bTV

"Да не наричаме разширяването на зоните и повишаването на цените реформа. Това не е реформа. Това няма да разреши нито проблема с трафика, нито този с паркирането в София", това каза председателят на общинската комисия по транспорт Иван Таков в предаването "120 минути" по bTV. 

Той каза, че трябва да бъде решен проблемът с градския транспорт. "Не може да има още интервали по 20-30-40 минути и да очакваме, че хората ще оставят автомобилите си", заяви Таков. 

По думите му това е поредната сегрегация в София. 

"С разширяването на зоните и повишаването на цената ще има допълнителни приходи, но не трябва първо да се тръгва със санкционния режим", категоричен бе той. 

Според Таков се е избързало с това решение, защото мандатът изтичал. 

"Не пипайте цените и не разширявайте самоволно зоните, защото София не трябва да се превръща в един голям платен паркинг", призова той. 

