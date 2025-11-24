Младите партийци – вече не само "момче за всичко", а свалят лидери и стават министри

Всеки 10-и българин с членска карта участва именно в младежка структура

ДПС въведе отглеждането на нови поколения за банката кадри, днес само ГЕРБ публично показва как ги обучава, а новата смяна в БСП се гордее, че е "непослушното дете" на "Позитано"

ИТН и ДСБ си нямат такива организации

Куче робот срещу розово прасе - такъв “сблъсък” родиха политичеките сюжети последния месец. Младежката академия на ГЕРБ посрещна в Разград лидера Бойко Борисов с интерактивното куче робот на входа на залата. Председателят дори бе призован да го посрита, за да види, че не може да бъде съборено (което той категорично отказа).

Розовото прасе касичка пък бе инсталирано на жълтите павета срещу парламента като знак на протест срещу бюджета от младежи на “Продължаваме промяната”. Усещането, че е пърформанс на по-незрели хора, после бе подсилено от други “арт” прояви на депутати от различни групи около прасето...

Извън анималистичната линия отглеждането на млади партийци си е съвсем сериозно занимание. Което се доказва дори само от въпросната академия на ГЕРБ в Разград преди три седмици.

Тя бе поредната за тази година. Регионалните обучения на младежите на Борисов продължават с дни и лидерът сварва да посети повечето от тях. Внаги ходят и министри, до които младата партийна смяна има директен достъп. И обсъжда например проекта за бюджет с Теменужка Петкова, гостуват и атрактивни лектори като криминалния психолог Росен Йорданов.

Младият партиец отдавна не е само “момчето за всичко”, което лепи плакати по избори, и умните политици добре знаят това.

Първи най-сериозно с отглеждането на банка кадри някога се зае Ахмед Доган. Дори

прословутите Боянски сараи, наскоро сринати със земята, се водеха център за подготовка на младежки кадри

В деветдесетарските години, когато следването в чужбина бе само мечта за мнозинството български студенти, млада партийна смяна бе пратена със стипендии да учи навън. Такъв например бе пътят на братята Четин и Метин Казак, получили юридически дипломи във Франция и после минали през различни нива на управлението. Още десетки будни младежи, верни на каузата на движението, следваха в престижни университети в Европа и Турция и се прибраха да коват тук политиката, получавайки постове. Мнозина са подпомагани още от училище, винаги са били организирани и куп конкурси с награди.

От МДПС до председател на партията стигна Мустафа Карадайъ. Кадър на младежкото движение е и бившият негов шеф, сега евродепутатът за трети мандат Илхан Кючюк, както и депутатът от АПС Джейхан Ибрямов.

Днес Доган върви към политическо пенсиониране (въпреки опита за реанимация през току- що регистрираната му нова партия), но починът отдавна е доразвит от останалите големи партии. Преглед на младежките им организации сочи, че близо 10% от членовете им са млади.

Най-голямата младежка организация логично е на най-голямата партия.

В младежката структура на ГЕРБ членуват над 12 хил. души. Вълната от млади хора е голяма, понеже и партията е с близо 100 хиляди членове.

Лидерът Борисов често споменава младежите си, хвали ги и обича да общува с тях. На последното им събитие в Разград темата беше иновациите и новите технологии, те му разказваха за изкуствен интелект и приложенията му в различни сфери.

Когато на 17 март 2022 г. вечерта

МВР нахлу в дома на Борисов в Банкя, младежите бяха първите, които се събраха

от всички краища на София пред къщата да подкрепят и пазят лидера си. Дойдоха и депутатите. После всички изкараха цяла нощ пред ареста, посрещнаха Борисов на излизане и протестираха в центъра на София в негова защита.

На пост младежите бдяха денонощно и пред Централната избирателна комисия на всеки вот - за да пазят ред, така че партията да се регистрира първа. Починът бе въведен още с учредяването на ГЕРБ, но след раздялата с бившия втори в нея Цветан Цветанов постепенно отмря.

В “Младежи ГЕРБ” се приемат само пълнолетни, но под 35 години, които трябва да са членове на партията майка, с избирателни права и чисто съдебно минало.

Доскоро председател на МГЕРБ бе външният министър Георг Георгиев, който само на 33 г. бе избран за дипломат №1 и е сред доказателствата какъв тласък може да даде кариерата на млад партиец. В първия си мандат като евродепутат пък 26-годишният тогава Андрей Новаков беше най-младият в Брюксел. С десетилетие бие “рекорда” им най-младият депутат в последните няколко мандата - Георги Кръстев, който е областен координатор на ГЕРБ в Русе и е само на 24 г. Той стана народен представител още преди да е завършил висшето си образование по право.

В София координаторите на 24-те столични района в голямата си част са под 40-годишни. Пример са и областните управители на столицата Стефан Арсов (29 г.), на Видин Ани Арутюнян (34 г.) и на Враца Николай Руменов (35 г.).

Системните партии като ГЕРБ и БСП имат младежки организации във всички области на страната. Правилото за 10-те процента важи и за социалистите, в чието Младежко обединение членуват над 3000 души. Негов председател е депутатът Габриел Вълков, който другия месец ще навърши 29 г. За самата БСП в последните години няма официални данни колко членове има, но неофициално се говори за около 40 хил. Всъщност неясно защо с изключение на ГЕРБ останалите партии пазят в тайна колко точно са редовите им членове. Младите социалисти се събират често. Националният им съвет заседава поне веднъж на 3 месеца. На местно ниво организациите им имат различен живот, но се събират ежемесечно - обсъждат политики, предлагат идеи на местно и национално ниво, които разписват до представителите си в изпълнителната, законодателната и местната власт.

Пример за това са

промените в Наказателния кодекс за насилието над животни

Те бяха приети в началото на тази година, след като обществото научи за пернишките садисти Габриела и Красимир, убивали животни за пари. Проектът, внесен в парламента от Габриел Вълков, бил по идея именно на младежите.

Младите социалисти се оказват и най-непослушната организация, която не си мълчи по вътрешнопартийни проблеми. Те поведоха битката срещу бившата си лидерка Корнелия Нинова - излязоха на протест през централата на “Позитано” 20, облепиха я с плакати и пуснаха огромни транспаранти “Оставка” и “Промяна” от високите етажи на сградата. Малко след това Нинова подаде оставка, накрая Националният съвет я изключи от БСП. Младежите на БСП облепиха централата с плакати против Корнелия Нинова.

И това не е единственият случай младите другари да протестират пред централата. Те харесват да ги определят като

“непослушното дете”

“Младежката организация в една партия трябва да бъде коректив на своето ръководство. Това не значи задължително да бъде негова опозиция или винаги да критикува, но младите хора трябва да казват нещата честно: когато партията им греши, да го казват, когато прави хубави неща, също да го изтъкват. С колегите ми смятаме, че БСП винаги трябва да има активна младежка организация, която да бъде коректив и компас на партията за новото поколение”, обясни зам.-шефката на организацията Мина Кутева пред “24 часа”.

Тя изтъква няколко основни ползи от младежките организации - да създават смислени експерти, които да са добре подготвени и след време да поемат управлението на държавата и да бъдат свръзката между опитните политици и новото поколение.

“Много наблягаме на младежките политики, защото за нас е важно младите хора да се чувстват включени в процеса на вземане на решения, да имат основните инструменти, за да живеят добре в България, т.е. да получават добро образование, здравеопазване, да имат смислено развитие”, каза още Кутева. С гордост изтъква, че лидерът им Вълков не само е депутат, но и председател на комисията по въпросите на младежта и спорта.

Въпреки че наследството на Доган в “Новото начало” е нежелано, целенасочено отглеждане на младо поколение кадри остава желязна традиция. ДПС има дори академични дружества, които са свръзката между политиките и идеите на младите. В тях членуват много от студентите в ДПС, а на заседанията си канят свои, които вече са се утвърдили в професиите си и дават пример на следващите за учение и работа. Само преди дни беше учредено ново

Академично дружество на “ДПС - Ново начало”

в Пловдив.

Миналото лято, когато партията се разцепи, на младежите от двете крила беше поверена битката кой първи ще влезе в ЦИК, за да се регистрира с името на движението.

С младежка организация се хвали и една от най-младите формации - МЕЧ на Радостин Василев. Към ноември 2025 г. в нея членуват близо 500 души, което също е около 10% от партията. На последните избори социолозите обясниха, че именно в МЕЧ е концентрирана немалка част от вота на младите избиратели, имат и голяма популярност в социалните мрежи. Вече са изградили структури в почти всички области без Разгад, Шумен и Кърджали. Засега младежите им заседават заедно с основните структури на партията, събират се всяка седмица. Гласовете им имат същата тежест като тази на редовите партийци.

Пред “24 часа” от МЕЧ се похвалиха, че много от младежите им са студенти, както и че организират благотворителни инициативи в домове за деца и реновиране на детски площадки. А на въпрос кой е председател, посочиха:

“Всички младежи са лидери в МЕЧ”

Има обаче и партии без официални младежки структури. Например ДСБ - формация на почти 20 години, няма такава понастоящем, макар преди да е съществувала. Нямат и “Има такъв народ”, макар да са партия от вече 5 години, както и “Величие”.