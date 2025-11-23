ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

След нова издънка "Реал" вече само с 1 т. пред "Ба...

Теменужка Петкова: Има засега 65 случая на необосновано покачване цени на определи стоки

Теменужка Петкова

Има засега 65 случая на необосновано покачване на цени на определи стоки. Това каза по Нова тв финансовият министър Теменужка Петкова. Тя заяви, че въвеждането на еврото няма общо с увеличаването на цените и че това се дължи на недобросъвестните действия на някои търговци. Затова били впрегнати контролните органи в лицето на НАП, КЗП и други. Приходната агенция е извършила над 8000 проверки, каза още тя. 

По думите й с влизането ни в еврозоната трябва да имаме устойчиви финанси.

По отношение на бюджета тя заяви, че не е нито ляв, нито десен, а е възможният бюджет, защото се базира на действащото законодателство. Това важи и за увеличаването на възнагражденията при секторите сигурност и отбрана.

Законът за бюджета на 2026 г. предвижда увеличение на доходите на учителите и преподавателите във висшите учебни училища.

"В проекта на закон за бюджета за 2026 спрямо 2025 година ръстът във възнагражденията (в бюджетната сфера - бел. ред) е 884 милиона евро, което всъщност е най-ниският ръст от 2022 година до настоящия момент", обясни тя.

В отговор на критиките на опозицията, че този бюджет е с много високи разходи, с висок дълг, Теменужка Петкова каза, че всички те почиват на промени в законодателството. Всеки един разход в Закона за държавния бюджет за 2026 г. е на база действащото законодателство и на политиките и стандартите, заложени в последните години при управлението на публичните финанси, заяви тя. Финансовият министър допълни, че за да се пристъпи към промяна в политиките по отношение на различните сфери, трябва да се проведе много широк обществен дебат с участието на всички заинтересовани страни.

По отношение на увеличаването на осигурителната вноска за фонд „Пенсии" с два процентни пункта, финансовият министър подчерта, че тя е била увеличавана за последен път с един процентен пункт през 2018 година. Тогава разходите за пенсии са били 9 милиарда лева спрямо 24 милиарда към настоящия момент, а трансферът от бюджета, необходим, за да бъдат изплатени освен пенсиите и всички останали обезщетения, тогава е бил 4 милиарда, към днешна дата е 12,1 милиарда лева, посочи Петкова. Тя допълни, че при влизането в еврозоната България трябва да има устойчиви публични финанси и пенсионна система, а целта на тази мярка е свързана именно с това.

 По отношение на назначението на Румен Спецов за особен управител на рафинерията на "Лукойл" в Бургас, министър Петкова заяви, че този пост не трябва да се заема от човек, който разбира от самата технология на рафинерията. Тук е необходимо да се взимат управленски решения в управленията на сложни финансови процеси, каза още тя. 

