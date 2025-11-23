ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Жители на Смолян протестират срещу изсичане на дървета по централния булевард

5172
Изглед към централната част на Смолян СНИМКА: УИКИПЕДИЯ

Независимо от протестите на жители на Смолян срещу изсичането на дървета по бул. „България“, в неделния ден продължава нова серия от сечи, съобщи БТА. Според хора от  квартала подобна акция по отстраняване на здрави дървета е недопустима.

Отсичането на парковите дървета е решение на община Смолян.

В късния следобед започна изсичане на дървета по тротоара на булеварда от кръстовището с ул. “Хан Пресиян“ в посока към новия център. Това е безумна сеч, отстраняват се здрави дървета, заяви Стефка Димитрова, жител на квартала. Според нея подобно отношение е показателно за незачитане мнението на жителите на града, посягайки върху дърветата. След тях сигурно ще отстранят и възрастните хора, за да не им пречат, коментира Димитрова.

Първото изсичане на паркови дървета по бул. „България“ започна на 19 ноември, когато във вечерните часове стволовете бяха отрязани и изнесени с коли. Жители на Смолян протестираха, оставайки с убеждение, че сечта се прави „на тъмно“ и без разумни аргументи.

Не трябва така лекомислено, с лека ръка да се посяга на „белите дробове“ на града,  смята Маргарита Тенева, която също е местен жител. Тя определи сечта като недомислена и неприемлива. На всяка цена тези сечи трябва да спрат, заяви Тенева.

Над 200 жители на Смолян подкрепиха за един ден подписката против сечта. В следващите дни разпространяването на подписката продължава.

От община Смолян заявиха, че утре ще бъде разпространена официална позиция относно сечта на паркови дървета. Според представители на местната администрация отсичането е предприето не само поради внесена в Община Смолян подписка от 83-ма граждани, настояващи да се отстранят дърветата, а заради извършващ се ремонт по бул. „България“. Корените на парковите дървета създавали проблеми, тъй като са надигнали тротоарните плочки.

Останалите по тротоарите дънери не изглеждат изгнили.

