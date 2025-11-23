ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Оправдаха мъж от Садово за побой над съсед, действал при неизбежна отбрана

Ваня Драганова

Пострадалият иска 80 000 лв. за преживените страдания, но няма да ги получи

Обвинен за счупването на челюстта на съсед в Садово беше оправдан от Районния съд в Асеновград с мотива, че е действал при неизбежна отбрана. Свадата възникнала около 18 часа на 20 юли 2023 г. в един от крайните квартали.  В боя се включили четирима души, ранените били двама, които били откарани в болница. 

Впоследствие един от нападателите бил изправен пред съда за нанесената травма в челюстта на по-тежко пострадалия, който на свой ред поискал обезщетение от 80 000 лв. за преживените страдания. С произнесената оправдателна присъда обаче тази му претенция е отхвърлена.

Това произнасяне на съда може да бъде оспорено пред окръжните магистрати в Пловдив. 

