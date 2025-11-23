Верижна катастрофа с пострадал на бул. "Черни връх" в София (Видео)

Верижна катастрофа е станала на столичния бул. "Черни връх", съобщиха от СДВР.
На място са изпратени полицейски екипи, които в момента изясняват колко автомобила са участвали в инцидента. Изпратени са и екипи на Спешна помощ
По първоначална информация един човек е пострадал и е откаран в болница за преглед, съобщи Нова тв.
Катастрофата е довела до сериозно задръстване, като движението в района остава силно затруднено.
Верижна катастрофа пред Парадайс, един пострадал. Огромно задръстване.