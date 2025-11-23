ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

След нова издънка "Реал" вече само с 1 т. пред "Ба...

Верижна катастрофа с пострадал на бул. "Черни връх" в София (Видео)

Верижна катастрофа на бул. "Черни връх" в София Кадър: Фейсбук/Катастрофи в София

Верижна катастрофа е станала на столичния бул. "Черни връх", съобщиха от СДВР.

На място са изпратени полицейски екипи, които в момента изясняват колко автомобила са участвали в инцидента. Изпратени са и екипи на Спешна помощ

По първоначална информация един човек е пострадал и е откаран в болница за преглед, съобщи Нова тв.

Катастрофата е довела до сериозно задръстване, като движението в района остава силно затруднено.

Верижна катастрофа пред Парадайс, един пострадал. Огромно задръстване.

