Борислав Гуцанов: Не сме избрали популизъм, държавата е стабилна финансово

"Наистина се постарахме в това сложно управление да намерим златната среда и да се стигне до този бюджет. Разбирам, че може и много повече. Държавната е абсолютно стабилна финансово и не считам, че сме избрали популизъм", това каза в предаването "Защо, господин министър" министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов.

По думите му още когато е правена пенсионната система в България е било ясно, че тя ще бъде доплащана от бюджета на страната.

"Така е направен този модел преди вече близо 20 години и е нормално по този начин да бъдат разпределени средствата. И в момента пенсията е ниска, така че направихме възможното поне малко тя да бъде повишена. Слава богу, в този бюджет отново запазихме швейцарското правило", каза министърът.

"Нашата минимална работна заплата се определя по закон и той е пределно ясен. Това е директива, която сме съгласували с европейските изисквания. Този механизъм би могъл да бъде променен. Ние сме с най-ниската минимална заплата в Европа. Нека да сме премерени, когато коментираме минималната работна заплата в страната ни", обясни той.

"Като социален министър искам много повече пари да бъдат дадени и за минималните заплати, и за майките", заяви Гуцанов.

Според него голямата липса на тези 35 години е тази на справедливост във всяка една сфера на обществото.

"Гледахме хората, които са най-уязвими и затова преценихме, че прагът на бедността е добра отправна точка. Това винаги е било много тънък момент, един лев те дели от това дали ще вземеш надбавка към пенсията или не. Ще пробваме да направим това законодателство за коледните и великденски надбавки", поясни министърът.

По думите му е нормално социалният министър да иска повече средства и справедливост за хората. За догодина Гуцанов обясни, че много му се иска да бъдат направени сериозни реформи с ТЕЛК-овите решения.

"Коалиционните отношения са нормални. Аз поне нямам никакви сериозни разминавания и смятам, че така трябва да бъде", каза Гуцанов.