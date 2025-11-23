Верижна катастрофа на АМ "Тракия" край Пловдив, колоната е 5 км

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Три от автомобилите се намират в аварийната лента, а един - в активната

Катастрофа с няколко автомобила затапи трафика в пловдивския участък на автомагистрала "Тракия" в посока Бургас. Сигналът за верижното ПТП в отсечката 110-112-и км е получен към 19 ч., съобщават от полицията.

По предварителни данни няма пострадали хора. Три от автомобилите се намират в аварийната лента, а един - в активната. До изтеглянето им движението е ограничено, образувала се е колона от 5 км. На място има полицейски екип, от МВР съветват водачите да преминават с повишено внимание.