Георг Георгиев: Санкциите, наложени върху "Лукойл" и "Роснефт", дадоха ясна заявка

Силно приветстваме усилията на президента Тръмп, на американската администрация и на европейските партньори за това да намерим траен и устойчив мир в Украйна. Нищо за Украйна не би могло да се случи без самата нея. Каквито и планове и компромиси оттук нататък да бъдат предвиждани, украинската страна е тази, която трябва да има последната дума върху тях. Това коментира министърът на външните работи Георг Георгиев пред БНТ.

По думите му с изказванията си американският президент даде да се разбере, че този план не е окончателен и по него ще се водят допълнителни преговори, в потвърждение на това и днешната среща в Женева.

"Докато не видим окончателен вид, отразено и мнението на Украйна, не бихме могли да знаем оттук нататък какви ще бъдат развитията", посочи Георгиев.

Според него компромисът се детерминира от Украйна и тя е тази, която най-добре знае докъде може да се прострат границите на такъв евентуален компромис и в какво може да бъде заключен той: "За нас тенденция, която включва намаляване числеността на украинската армия или непостановени по силата на международното право отстъпки, биха могли да крият рискове, включително и за европейската сигурност. И поради тази причина ние винаги сме казвали, че партньорите в ЕС трябва също да имаме решаваща дума тогава, когато говорим за архитектурата на това, което случва на нашия континент."

По отношение на наложените санкции на "Лукойл" и "Роснефт", Георг Георгиев каза, че режимът в Кремъл се опитва да брани своите интереси, били те политически, социални, икономически:

"Но в крайна сметка санкциите, наложени върху "Лукойл" и "Роснефт", дадоха ясна заявка. Ние не желаем да захранваме режима в Москва и смятаме, че всичко, което ще отслаби способностите на Русия да води тази безумна война, трябва да бъде сторено. И аз смятам, че България в тази ситуация реагира изключително бързо, изключително адекватно и наистина действията на правителството направиха единственото възможно в тази ситуация. Първо, заедно с парламентарното мнозинство и партиите, които го формират, промени в законодателството, такива, които да позволят разширяването на функциите на особения управител така, защото да отговорим на очакванията, които имаше от ОФАК и от там нататък вече да се намери пътя към съответната дерогация. Аз смятам, че това се случи изключително оперативно. Виждате, че все още има държави, които също са потърпевши от санкциите, говоря за европейски държави, но които все още не са успели да получат това изключение. България го направи за около две седмици."

Във връзка с руските дронове, които продължават да навлизат в натовско пространство на съседни на Унгария държави, министърът каза, че тези провокации целят да отслабят нашите способности, но да тестват докъде ние можем да мобилизираме отбранителни сили:

"Няколко инициативи, които бяха формулирани, стената от дронове, операцията "Източен страж", всичко това са активни действия по линия на Европейския съюз и НАТО, които целят именно повишаване на нашата оперативна способност да отразяваме такива провокации, а в някакъв момент, ако не дай си Боже, се наложи и атаки. Защото вие видяхте Полша, видяхте Румъния, почти всеки дневно се нарушава въздушното пространство на нашите партньори в Балтийските страни. Така че онова, което Русия, прави е по нито един начин да демонстрира, че иска и се стреми към мир и спокойствие в европейския континент, тъкмо обратното. Това е причината, поради която ние модернизираме своите въоръжени сили, инвестираме в отбранителни способности, инвестираме в противовъздушна отбрана, инвестираме в средства за ранно известяване и България, мога да кажа, че е най-изключително дейна и активна част от всички такива инициативи, които целят, разбира се, инвестиция в нашите способности, но те са част от един голям комплекс от действия, които са заедно с нашите партньори и съюзници."

На въпрос кога се очаква да се вземе крайното решение за членството на България в ОИСР, Георгиев отговори така:

"Това е един път, който ние започнахме още по време на третото правителство на г-н Борисов. Тогава бяха направени заявките за това, че България желае да се присъедини към организацията. За съжаление, непредвидени обстоятелства, като например Ковид кризата и впоследствие настъпилата политическа такава в България, осуетиха това по-рано да успеем. Но мога да кажа, че към настоящия момент ние сме затворили успешно повече от половината от техническите критерии или така наречените комитети, в които България трябва да демонстрира своя напредък. Работи се по линия на всички институции, които имат касателство към процеса, законодателни изменения много включва той в себе си. Координационното звено, което се намира в Министерство на външните работи, изключително оперативно работи в синхрон с останалите колеги в министерствата, в Министерски съвет, в Народното събрание, където бе учредена подкомисия, която е тематична и посветена на членството ни в ОИСР. Много се надяваме, че до началото на следващата година ще успеем да затворим така наречения технически етап, от което ще остане само впоследствие политическото решение, което следва да се вземе на Комитет на министрите на организацията. Това вероятно би следвало да бъде някъде към средата на 2026 година. Но за целта трябва да постигнем пределна мобилизация, защото всичко, което касае членството в такава организация, е подчинено на строги технически параметри от една страна, но, разбира се, впоследствие на убеждаване на партньорите. Аз мисля, че в сравнение с останалите ни колеги от Румъния и Хърватия, които също са в предприсъединителна процедура, си движим изключително задоволително."

Външният министър поясни, че това е организация, която обединява в себе си държави, за които стандартът за качество на икономиките, на техните бюджетни данъчни системи, политическа и социална стабилност са налице.

"И именно членството ни в тази организация ще представлява едно такова последно затвърждаване, че България принадлежи към клуба на най-развитите във всяко едно политико-социално-икономическо отношение в света. Това дава увереност на инвеститорите, дава увереност, че средствата им във България са защитени, че бизнес в България се прави по всички правила на демокрацията и на световно утвърдените стандарти. Това дава гаранция, че България е сигурна дестинация по отношение на правене на бизнес, по отношение на това, когато се явим, включително на световните пазари, сме емблема за качеството."

По отношение на готовността на Република Северна Македония да започне преговори за еврочленство, Георг Георгиев заяви, че, за съжаление, има много действия от страна на нашите югозападни съседи, които ни дават основания да се съмняваме в тяхната искреност по отношение на евроинтеграционния процес.

"Припомням, че в 2018 година именно България започна темата с разширяването в посока Западни Балкани, така че ние не можем да бъдем обвинени по нито един начин в своите намерения и в зачитане важността на този въпрос. Но неизпълнението на консенсуса от 2022 година, това че Република Северна Македония и властите там категорично отказват да започнат дори с реформите, с промяната на Конституцията, с включването на българите в нея, във всички нейни части, показва, че дори на много ранен етап, а именно изначалното започване на процес по присъединяване, там е миниран от политическо бездействие. Наистина се надявам да бъдат преодолени обаче тези наложени отрицателни стандарти и да се премине към работа по същество. Защото само тогава и България може да бъде полезна, само тогава можем да говорим и за истинско добросъседство и сътрудничество по пътя на разширяването. Защото виждаме в контрапункт на поведението на Скопие какво се случва в Албания и в Черна гора - държави много посветени на своя евроинтеграционен процес, които активно работят, които правят реформи и които демонстрират волята си."

По думите на външния министър планът е една основа за преговори, дава отправни точки и отразява в себе си виждания на страните в конфликта: "Ние наистина не си представяме, че Русия е тази, която най-вече трябва да има дума. Защото не бива да забравяме как войната започна и в крайна сметка кой е агресорът в нея."