Военен от Пловдив преби жена си, преди 2 г. шамаросал младеж и момиче в дискотека

Вече е уволнен от армията

Военен от Пловдив договори да бъде наказан с пробация за домашно насилие над съпругата му. Около 3,30 часа на 14 юни т. г. той нанесъл на жената множество удари с юмрук в главата в семейното им жилище и след побоя тя била с отоци и кръвонасядания по горния и долния клепач на

дясно око, едната скула и челото. Той признал вината си пред Военния съд в Пловдив и се споразумял за срок на пробацията 6 месеца, в което време ще трябва да се подписва два пъти седмично. Нападателят вече е уволнен от армията.

Това не е първият случай на проява на насилие от негова страна. През нощта на 4 март 2023 г. той ударил шамар на младеж и девойка в дискотека, след като тя му направила забележка да не я докосва. За това той не е признал вината си, но съдът намира за доказано, че е нанесъл ударите по хулигански подбуди. Наказанието му е глоба от 2000 лв.