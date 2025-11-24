Незаконно добити дърва са открити в няколко имота в Монтанско

В няколко имота в Монтанско през последните три дни са открити незаконно добити дърва, а двама нарушители са заловени да превозват прясно отсечени трупи, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР в Монтана.

В дом на 20-годишна в село Крива бара, община Брусарци, е открит един кубик дърва от върба, като стопанката нямала документи за произход, а дървата не били маркирани с контролна горска марка. В двора на 42-годишна жена в Лом са открити незаконно добити дърва от вида бряст, в дома на 41-годишен мъж в село Доктор Йософово, община Монтана, са открити дърва от вида цер без документи за произход. В два други двора в същото село Доктор Йосифово, собственост на 47-годишен мъж и 18-годишна, са открити дърва без документи за произход, предава БТА.

В село Вирове, община Монтана, е спряна каруца с прясно отрязани дърва от вида ясен, която била управлявана от 21-годишна от селото. Тя не показала документи за произход, дървата не били маркирани и били иззети от полицията. В село Дондуково, община Брусарци, е спрян автомобил „Опел", в който шофьорът - мъж на 55 години от село Аспарухово в община Медковец, превозвал незаконно добити дърва.

От Северозападното държавно предприятие съобщиха, че от началото на годината в региона са направени над 20 000 проверки, като са съставени около 300 акта на бракониери. Конфискувани са много незаконно добити дърва, превозни средства, с които дървата били транспортирани, моторни триони и други пособия за дърводобив.

В последния месец почти всеки ден в бюлетина на полицията са отразени случаи с намерени в дворове незаконно добити дърва или заловени бракониери при превозване на прясно отрязани трупи по пътищата.

В началото на отоплителния сезон в област Монтана кубик дърва се продава между 120 и 180 лева, а бракониерите продават на по-ниски цени.