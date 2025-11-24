Очевидката, заснела огненото кълбо над Синеморец: Тътенът беше страшен, грабнах детето и излязох

Тътенът беше страшен, грабнах детето и излязох навън. Погледнах в небето и видях светещо кълбо, имаше и опашка. Включих телефона, за да направя видео. Около мен имаше още 7-8 души очевидци.

Това разказа пред репортер на "24 часа" Сабрина Димитрова, заснела видеото със странния обект в небето над Синеморец. Малко след 23 часа снощи Сабрина и 4-годишната й дъщеричка чули глух звук като от далечна гръмотевица. После обаче звукът започнал да се усилва.

"Ставаше все по-силен, масата и леглото започнаха да се тресат. Грабнах малката и излязох навън, за да се ориентирам от къде идва този силен, страшен тътен", разказва Сабрина.

Тя и останалите очевидци се изплашили, защото първоначално помислили, че към тях лети някакъв изтребител.

Движеше се в посока от Резово към морето и в един момент изгасна, оставяйки лека следа. Всичко се случи за 15-20 секунди, казва младата жена.

След случката хората в курортното селце започнали да умуват какво е било странното небесно тяло, преминало над Синеморец. "Някой предположи, че е възможно да е ракета от Турция, но на мен не ми се вярва. По-скоро става дума за метеорит, тъй като намерих клипче, снимано преди 3 г. - НАСА са записапи звук на падащ метеорит. Звукът беше същият! Абсолютно същият страшен тътен, казва Сабрина Димитрова. Младата жена, както и повечето жители на Синеморец се надяват експерти от БАН да разкрият загадката.

За да се чуе звук, метеоритите трябва да слязат на поне 40-50 километра и да се взривят. Горе атмосферата е разредена и звукът минава трудно. Най-вероятно става дума за болид, коментира за "24 часа" Пенчо Маркишки от Института по астрономия на БАН€