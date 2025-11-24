За четвърти път: Сменят зам.-кмета по транспорта на Пловдив

Александър Държиков се връща като директор в "Жилфонд"

Нов зам.-кмет по транспорта ще има Пловдив от утре. Градоначалникът Костадин Димитров официално представи Николай Душков, който става четвърто поред вице в този ресор от началото на мандата. Сега постът се заема от безспорния специалист Александър Държиков, който пък смени Ерол Садъков, а преди него бе Савина Петкова.

"Още при поемането на поста с г-н Държиков имахме уговорка той да е в помощ на администрацията като зам.-кмет, докато приключим конкретни ангажименти - генералният план за движение и да имаме светлина за поръчката за изпълнител за градския транспорт. Сега, когато те са изпълнени, аз се съгласих и той се връща отново като директор на "Жилфонд", обясни Костадин Димитров.

Новият титуляр Николай Душков е завършил Математическата гимназия в Пловдив, а след това - специалност "Математика и информатика" в Пловдивския университет. Работил е в "Биомашиностроене" като началник транспорт, после в частния бизнес, а сега - в общинското предприятие "Организация и контрол на транспорта".

"Благодаря на господин Държиков защото е човек с опит, усмихнат и винаги отговаря на въпросите. Човек много може да научи от него", каза Душков. Заяви, че транспортът е на първо място, после маркировката, а след това ще бъде подменено и осветлението в подлеза под пощата.