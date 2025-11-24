ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Барселона" иска бразилец от отбора на Неймар

За четвърти път: Сменят зам.-кмета по транспорта на Пловдив

Никола Михайлов

Николай Душков е новият зам.-кмет по транспорта в Пловдив. Снимка: Никола Михайлов

Александър Държиков се връща като директор в "Жилфонд"

Нов зам.-кмет по транспорта ще има Пловдив от утре. Градоначалникът Костадин Димитров официално представи Николай Душков, който става четвърто поред вице в този ресор от началото на мандата. Сега постът се заема от безспорния специалист Александър Държиков, който пък смени Ерол Садъков, а преди него бе Савина Петкова.

"Още при поемането на поста с г-н Държиков имахме уговорка той да е в помощ на администрацията като зам.-кмет, докато приключим конкретни ангажименти - генералният план за движение и да имаме светлина за поръчката за изпълнител за градския транспорт. Сега, когато те са изпълнени, аз се съгласих и той се връща отново като директор на "Жилфонд", обясни Костадин Димитров.

Новият титуляр Николай Душков е завършил Математическата гимназия в Пловдив, а след това - специалност "Математика и информатика" в Пловдивския университет. Работил е в "Биомашиностроене" като началник транспорт, после в частния бизнес, а сега - в общинското предприятие "Организация и контрол на транспорта".

"Благодаря на господин Държиков защото е човек с опит, усмихнат и винаги отговаря на въпросите. Човек много може да научи от него", каза Душков. Заяви, че транспортът е на първо място, после маркировката, а след това ще бъде подменено и осветлението в подлеза под пощата.

Държиков посочи, че ситуацията в транспорта на Пловдив е била такава, че нямало как да не помогне. "Нямаше поръчка нито за вертикална, нито за хоризонтална маркировка. 29 линии бяха на спешна мярка. Нямаше никакво задание за генерален план за организация на движението. Просто начертахме основните задачи и нашият екип се справи", каза досегашният зам.-кмет. Той благодари на Костадин Димитров за доверието и обясни, че причините да не продължи са лични.

Кметът на Пловдив заедно с досегашния зам.-кмет по транспорта Александър Държиков и новия Николай Душков. Снимка: Никола Михайлов
