Жена на 43 години от Айтос загина при катастрофа в района на сливенското село Мокрен

Жена на 43 години от Айтос е загинала при катастрофа в района на сливенското село Мокрен. За това съобщиха от пресцентъра на ОДМВР в Сливен. На 23 ноември, в 12,05 часа, в дежурната част на РУ-Котел, е получен сигнал за пътно произшествие на път І-7 в района на село Мокрен. По първоначални данни инцидентът е станал между лек автомобил „Фолксваген Голф" и товарен автомобил „Мерцедес".

При произшествието е починал водачът на лекия автомобил - жена на 43 години от град Айтос. Пострадало е дете на 11 години - пътник в лекия автомобил, което е откарано в болнично заведение в град Сливен. По случая е образувано досъдебно производство.

