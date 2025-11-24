Задържаха муле, прибрало около 7600 лв. след ало измама в Казанлък

В петък ОДМВР - Стара Загора съобщи за телефонна измама, при която, след като е въведена в заблуждение, че съдейства на полицията, 81-годишна жена от Казанлък е предала на непознат за нея мъж сумата от около 7660 лева. В РУ - Казанлък е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 209, ал. 1 от НК.

В резултат на проведените оперативно-издирвателни мероприятия е установено лицето получило сумата, което е участвало в измамата в ролята т.нар. "муле/куриер" - мъж на 49. Той е задържан за срок до 24 часа. Работата по случая продължава.