До края на годината отварят един от входовете на Пловдив - "Рогошко шосе" (Снимки)

Фирмата няма да спира работа, през 2026-а влиза към кръговото кръстовище с бул. "Северен"

До Нова година ще приключи реконструкцията на най-разбитият вход на Пловдив - "Рогошко шосе", в частта до моста на река Пясъчник, който е до гробищата.

Това увериха кметът Костадин Димитров и изпълнителят Паун Иванов.

Работата по трасето започна още в мандата на предишния кмет Здравко Димитров, тогава бяха направени малко повече от километър - от границата с община "Марица" до Разсадника, а останалата част не беше пипната, защото парите свършиха.

В края на юли ремонтът беше възобновен, а отсечката, свързваща Скутаре, Рогош, Маноле и останалите се села беше напълно затворена. От градската управа увериха, че за пет месеца ще е готова. Хиляди хора от близките села са принудени да обикалят по околовръстното и да висят в задръствания. Строители работят по бордюра на "Рогошко шосе". Снимка: Никола Михайлов

"Имахме доста дълги преговори с фирмата за това дали тя да започне. Аз се радвам че, това е един от обектите, който върви с добри темпове", отчете тази сутрин Костадин Димитров. И припомни, че за "Рогошко шосе" градската управа получи средства от държавата.

Паун Иванов обясни, че настилката на пътя е нова, водопроводът и осветлението също са подменени. Новата канализационна мрежа е силова, за да не се налага да се копае отново. "Мостът над река Пясъчник основно се реновира. Той също смятам, че ще е готов до Коледа", каза той. Костадин Димитров посочи, че остават два довършителни пласта.

По думите на кмета работата няма да спира с приключването на този етап от ремонта. Следващата година фирмата продължава, като влиза вече в най-урбанизираната част от трасето - до кръговото кръстовище с бул. "Северен". "Ще има пропускливост на движението там, няма да се затваря "Рогошко шосе", уточни Димитров. Според Паун Иванов пък там работата ще бъде по-лесна заради габаритите на пътя. Фирмата работи от 8 до 17 ч., след това се пуска движението. Снимка: Никола Михайлов

В момента движението по "Рогошко шосе" се спира от 8 до 17 ч., а в останалото време шофьорите могат да карат. Това обаче създава и проблеми, като снощи е бил ударен стълб.

Полицаи признаха, че въпреки забранителните знаци, немалко хора минават, но не ги санкционират, защото им влизат в положение.