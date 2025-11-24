Йотова: Интеграцията на бежанците не е само административно предизвикателство, а човешка отговорност

Интеграцията на бежанците не е само административно предизвикателство, а човешка отговорност. Тя започва от първия ден, от първия контакт с новото общество, от първия знак за уважение и достойнство. Това каза вицепрезидентът Илияна Йотова при откриването на кръгла маса „Ефективното социално включване на бежанци и мигранти в приемащите общества – акценти, предизвикателства, перспективи", предаде БТА.

Тя посочи, че този процес включва осигуряване на сигурност, чувство за принадлежност, възможност за образование и работа, както и защита на достойнството на хората.

Вицепрезидентът каза още, че интеграцията не означава асимилация или принуда за отказ от идентичност, а взаимодействие между бежанците и приемащото общество. Когато се случва правилно, обществото се обогатява с нови умения, култури и перспективи и се укрепва социално, икономически и демократично, допълни Йотова.

Според нея основни проблеми у нас остават капсулирането на общностите, липсата на достатъчно ефективна междусекторна координация и недостатъчната подкрепа за непридружените деца. По думите ѝ е особено важно да се работи с уязвимите групи индивидуално, като се вземат предвид техните различия по произход, образование и професионална подготовка.

Илияна Йотова отбеляза и значението на неправителствените организации и академичната общност, които активно подпомагат интеграцията. Тя призова за ясна национална политика и устойчиви механизми, които да превърнат България в модел за хуманно и ефективно включване на бежанци.

Йотова подчерта и важността на обучението по български език, признаването на квалификации и достъпа до пазара на труда, като ключови елементи за успешна интеграция. Тя смята също, че без ефективно сътрудничество между държавни институции, местни власти и гражданския сектор, мерките за интеграция остават условни и не достигат до бежанците, които имат най-голяма нужда от подкрепа.

Вицепрезидентът апелира за създаване на устойчив национален координационен механизъм, който да обедини усилията на всички заинтересовани страни и да осигури равен достъп до социални, образователни и здравни услуги. „Интеграцията е процес, който изисква търпение, последователност и човечност – и от страна на бежанците, и от страна на обществото, което ги приема", каза Йотова.